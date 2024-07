Il 70 Festival Puccini di Torre del Lago Omaggio al Maestro nel centenario della morte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Per celebrare Giacomoa 100 anni dalla sua scomparsa, il “” didelalla sua 70ª edizione presenta un programma che ripercorre la parabola artistica del celebre compositore. Firma il cartellone di questa edizione straordinaria Pier Luigi Pizzi, con la proposta di sei nuovi allestimenti di capolavoriani rappresentati in ordine cronologico secondo la loro prima esecuzione: Le Willis-Edgar (andato in programma il 12 e 19 luglio scorsi), Manon Lescaut (il 2 agosto prossimo), La Bohème (20 e 27 luglio, 8 e 22 agosto), Tosca (26 luglio, 9, 18 e 24 agosto), Turandot (3, 10, 17 e 23 agosto). Completerà il programmaano l’evento speciale Madama Butterfly, in occasione delle celebrazioni dei 120 anni dalla nascita dell’opera, con la ripresa di due rappresentazioni, il 31 agosto e il 7 settembre.