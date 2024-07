House of the Dragon 2 intervista a Eve Best e Steve Toussaint | il miglior team è quello Blu!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 luglio 2024) "Tra Verdi e Neri c'è un terzodei Blu. I Velaryon: meno appariscenti ma fondamentali":a Eve, interpreti della Principessa Rhaenys Targaryen e Lord Corlys Velaryon inof the. Su Sky e NOW. In una serie in cui i fratelli tentano di uccidersi a vicenda c'è chi li guarda in disparte e pensa: ma chi me l'ha fatto fare?! No, non ci siamo dati alla linea comica: sono proprio i protagonisti diof thea dirci che la rivalità nella Casata Targaryen ha raggiunto livelli folli e insostenibili. Nella seconda stagione diof the, in esclusiva su Sky e NOW dal 17 giugno, vediamo Aegon essere incoronato Re Aegon II, anche se la volontà di suo padre Viserys I era in realtà completamente diversa. Lui ha scelto Rhaenyra come