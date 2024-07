Grave incidente a Calusco d’Adda muore una donna dopo uno scontro frontale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un gravissimo, quello che si è verificato nel pomeriggio del 29 luglio a, in provincia di Bergamo. Pocole 14, un'auto si è scontrata frontalmente con un camion lungo la strada provinciale 170. L'impatto, purtroppo, è stato molto violento e il bilancio è stato.Nell'unadi 54 anni, passeggera dell'auto, è morta. Soccorsi dal 118 ma non trasportati in ospedale il conducente il 27enne che guidava l'auto e l'autista del camion, di 46 anni. Lo ha reso noto l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, intervenuta con elisoccorso, auto infermieristica e ambulanza, insieme a vigili del fuoco e carabinieri.