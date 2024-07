Gratta e Vinci sventata truffa da un milione | arrestato il tabaccaio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 29 luglio 2024), una storia che ha dell’incredibile:in arresto, ha provato a rubare un tagliando vincente a una commessa. Non è la prima volta che capita e purtroppo forse non sarà nemmeno l’ultima. In Italia è già accaduto a Napoli, quando unaveva provato a rubare a un’ignara cliente unda 500mila euro. Mai mossa fu più sbagliata, visto che farla franca quando si va a riscuotere il premio è praticamente impossibile, visti i controlli del caso.(Instagram) – IlVeggente.it Negli Stati Uniti nei giorni scorsi è capitato un caso molto simile. Unin Tennessee è stato ripreso da un filmato di sorveglianza mentre festeggiava dopo avere rubato unda 1di dollari a un cliente.