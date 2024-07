Eleonora Giorgi racconta il tumore | ho 70 anni posso andarmene

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 29 luglio 2024), l’attrice sex symbol degli’70, si èta dalle pagine de Il Corriere della Sera parlando della malattia, ma anche dell’amore per il nipotino Gabriele. Una chiacchierata a cuore aperto in cui l’attrice ha parlato senza paure e timori del terribile cancro contro cui sta combattendo da quasi un anno.e la lotta contro la malattia: “Ilè arrivato il giorno dei miei 70” «Ilè arrivato il giorno dei miei 70, che poi erano 50 di carriera» – con queste paroleha parlato della malattia dalle pagine del Corriere della Sera. Una scoperta terribile per l’attrice che nonostante le mille difficoltà non si è persa d’animo, anzi lotta con tutta la sua forza contro ildopo la diagnosi arrivata a novembre 2023. «Se avessi avuto trent’mi sarei disperata.