È inutile Ne approfitto una volta in più per dire che nessun dipendente di Bankitalia mi ha picchiata | Geppi Cucciari allarmata per le truffe finanziarie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024)è una delle più attive nel denunciare, ma come lei anche molti altri vip da Mara Venier a Ezio Greggio. I volti più famosi del mondo dello spettacolo vengono modificati, spesso come vittime di botte, e usati da truffatori online per “accalappiare” sfortunati e ignari utenti che navigano tranquillamente sui social. Diffusione di vere e proprie fake news e indirizzare l’utente ad “atterrare” sulle piattaforme di investimenti. La conduttrice e attrice ha ancora unadenunciato i fatti pubblicamente, all’ennesima segnalazione dell’ennesima sua foto col volto tumefatto: “Ahimè segnalo con costanza. E con me in tanti. Ma è. Neunain più perchedimi ha. Però sono solo le 9:42”. Io ahimè segnalo con costanza. E con me in tanti. Ma è