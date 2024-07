Dl Infrastrutture | Barbagallo Pd ‘nulla su caos trasporti e siccità’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Con il decretopensavamo che il governo intervenisse con urgenza su due materie che tengono col fiato sospeso milioni di italiani: ie la siccità in Sicilia. Invece, in quest?estate nerissima proprio per il trasporto pubblico, nel testo non abbiamo trovato un solo rigo: nessuna stretta su compagnie aeree e società aeroportuali, nulla su taxi e Ncc, niente riguardo le società partecipate Fs e Rfi o su Ita, società che addirittura da un anno è senza amministratore delegato. Unici atti concreti quelli che hanno permesso al ministro Salvini di partire puntuale il 19 luglio durante il bug informatico e quello celeberrimo che ha consentito la fermata del treno al volo per il ministro Lollobrigida?.