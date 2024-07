Digital Innovation Days 2024 con Forever Bambù

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di lunedì 29 luglio 2024): innovazione e Sostenibilità con, sustainability partner per la compensazione delle emissioni di CO2 generate dall’evento L’iniziativa sostenibile grazie all’azienda italiana che offre soluzioni 100% Made in Italy per ridurre la carbon footprint., l’evento annuale che si terrà a Milano l’8-9 e 10 ottobre p.v, rafforza il binomio tra innovazione e sostenibilità attraverso una partnership con, azienda italiana che dal 2014 si impegna nel miglioramento dell’impatto ambientale delle aziende, offrendo soluzioni per la compensazione della carbon footprint totalmente made in Italy. Con questa collaborazione,assume un impegno concreto per ridurre l’impronta ambientale dell’evento, compensando le emissioni di CO2 generate dalle attività svolte durante le tre giornate.