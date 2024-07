Badminton Olimpiadi 2024 | tutti i risultati odierni Cina devastante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Seconda giornata dedicata ai tornei dialledi Parigi: andiamo a riepilogare ipiù importanti per i tabelloni di singolo maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto. Ricordiamo che siamo ancora nella fase a gironi. SINGOLO MASCHILE Esordio sul velluto per uno dei possibili outsiders, il malese Lee Zii Jia, che vince in due game su Nettasinghe. Molto bene il cinese Li Shi Feng, tra i favoriti per le medaglie, che si impone con un doppio 21-13 sull’elvetico Kuenzi. Successo netto anche per il secondo danese di punta, Anders Antonsen, sull’austriaco Filimon. SINGOLO FEMMINILE Vittorie nette per le prime quattro teste di serie: nessun patema per la coreana An Se Young, la cinese Chen Yu Fei, l’iberica Carolina Marin e l’atleta di Taipei Tai Tzu Ying.