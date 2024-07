Amichevoli Como precampionato 2024 2025 | calendario programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ilsi prepara a vivere l’estate che precede il ritorno in Serie A dopo 21 anni. La squadra di Cesc Fabregas – reduce dalla promozione nel massimo campionato – è pronta a prepararsi al meglio in questo-25. I tifosi sognano e la ricchissima proprietà ha già messo a giugno mani al portafogli per regalare un primo rinforzo al club. Si tratta di Andrea Belotti, prelevato a titolo definitivo dalla Roma per 4 milioni più bonus. Il ritiro sarà itinerante: prima in Sardegna vicino a Cagliari, poi in Spagna a Marbella e infine in Austria. Tante lepreviste. Sportface.it, non appena le partite verranno ufficializzate, vi terrà aggiornati e fornirà informazioni sulle date, glie anche la copertura televisiva delle varie gare previste in questa estate die calciomercato. Fabregas cerca risposte convincenti dai suoi giocatori in questi test.