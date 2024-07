Allarme Verisure PreSense | l’innovativo sistema antifurto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 luglio 2024)è l’azienda numero uno in Italia e in Europa per quanto riguarda i sistemi die la sicurezza di abitazioni e attività commerciali. Uno dei motivi per cui questa azienda è oggi leader di mercato riguarda l’utilizzo di tecnologie innovative nei suoi prodotti e sistemi di. In particolare la tecnologia ideata dae progettata per prevenire i pericoli è lae caratterizza la nuova generazione d’ad alta sicurezza. Innovazione e Sicurezza Avanzata conLa tecnologiautilizzata dasi basa su un principio fondamentale: l’anticipazione del pericolo. Attraverso questa tecnologia, infatti, l’rileva ogni rischio di intrusione, incendio o altro pericolo in modo più efficace grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e dei sistemi predittivi.