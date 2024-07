A Parigi 2024 arriva il pattinaggio artistico | prevista la Cerimonia di premiazione del team event di Pechino 2022

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Unadidi figura alle Olimpiadi di? No, non siamo nel metaverso. Ma è la conseguenza del lungo e sfiancante intrigo riguardante ildi, la cuidi assegnazione delle medaglie non è mai andata in scena a causa del caso di positività rilevato a Kamila Valieva, la cui squalifica ufficiale ha determinato la vittoria degli Stati Uniti, il secondo posto del Giappone e il terzo della Russia (che era vincitrice sul campo). La notizia èta nel primo pomeriggio di oggi dopo la conferenza stampa quotidiana dell’organizzazione dei Giochi. L’ipotesi di una“speciale” in Francia era già stata anticipata diverse settimane fa, senza però avere delle conferme ufficiali. Si tratterà comunque di un episodio da decifrare.