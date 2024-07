Toscana le case d’oro vista mare sulla costa

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 28 luglio 2024)– Una lunga linea di valori altissimi e utilities esclusive accomunano la, dalla Versilia all’Argentario. Stiamo parlando delle proprietà immobiliari di alto livello, che si trovano – centellinate – nelle località più quotate della. Ville cone accesso alcon ampi giardini, a un’ora da autostrade ed aeroporto, che le rendono un gioiello in più da ostentare a chi ormai ha già tutto. I poli più richiesti – fin dagli anni Settanta –sono notoriamente tre: Versilia, Castiglioncello e Argentario. Esemplificativo il caso di Castiglioncello, piccola perla del Tirreno che per un periodo è stata luogo di raduno di vip del cinema. La villa Corcos appartenuta a Sordi, che vi ha risieduto pochissimo, è stata venduta pochi anni fa a trattativa riservata, per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.