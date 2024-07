Tony Effe svela la verità sui presunti flirt con Giulia De Lellis e Chiara Ferragni poi stupisce su Fedez | Rapporti rotti? Ma va!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 28 luglio 2024)è – senza dubbio alcuno – l’uomo dell’estate 2024 e non solo per il tormentone Sess0 e Samba. Il rapper romano è da mesi sulla cresta del gossip per i suoicon, motivo per cui sarebbe finita la sua amicizia con, eDe. Intervistato da Il Corriere della Sera per i suoi successi professionali dell’ultimo periodo,ha voluto fare chiarezza in merito ai rumor che lo hanno visto, suo malgrado, protagonista. Sulle pagine del noto quotidiano, il cantante ha smentito ogni pettegolezzo: Scrivono la qualunque,? Solo un’amica. De? Un’amica anche lei. No, Al momento no, non sono innamorato. Lo sono stato. Arriverà, sto bene da solo, mi concentro sul lavoro. Per colpa di questo presuntosi è rotto ogni rapporto conè stato categorico: Ma va, figurati.