Rusos assaggiano pietanze oaxaqueñas | le loro reazioni sono incredibili Non crederai a ciò che hanno detto!

(Di domenica 28 luglio 2024): le"Nona ciò che!" Viaggiare non è solo scoprire nuovi luoghi, ma anche assaporare culture attraverso ipiatti tipici: ecco cosa è successo a Ilia e Kate, due giovani russi alla scoperta della cucina di Oaxaca! I sapori intensi e gli aromi speziati della cucina messicanafatto breccia nel cuore (e nel palato) di Ilia e Kate, una coppia di ragazzi russi che, stregati dalla gastronomia di Oaxaca,deciso di condividere sul web leavventure culinarie. Tra le specialità cheassaggiato, il caldo de piedras e i molotes sirivelati delle vere e proprie rivelazioni. I dueraccontato laesperienza in un video che non è solo un carnet di degustazione, ma anche un tuffo profondo nella tradizione del posto, grazie anche alla visita alla famosa Guelaguetza.