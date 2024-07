Parigi 2024 vela e windsurf | posticipate le gare di domenica 28 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Non hanno ancora avuto inizio, a due ore dall’orario previsto, le prove didelle Olimpiadi di. Ledi28dovevano prendere il via alle ore 12:13 con ilfemminile; poi, a seguire, il programma prevede ilmaschile, lo skiff femminile e, alle 13:15, lo skiff maschile. Per il, ogni turno ha all’interno quattro corse, mentre per lo Skiff solo tre. Gli italiani in gara sono Nicolò Renna nelmaschile, Marta Maggetti nelfemminile, Jana Germani e Giorgia Bertuzzi nello Skiff femminile.