(Di domenica 28 luglio 2024) L’attuale capo di stato ha decretato il 26 luglio come nuova festa nazionale del. Ciò per sottolineare la cesura tra un prima e un dopo l’ultimo colpo di stato militare che ha spodestato il presidente Mohammed Bazoum, a tutt’oggi detenuto nel palazzo presidenziale. La festività, artisticamente orientate al ricupero delle culture tradizionali, durerà sino alla celebrazionefesta nazionale, il prossimo 3 agosto. Dal 1975 c’è l’usanza, per l’occasione, di piantare un albero come simbolo e contributo a rallentare l’avanzata del deserto. Si celebra, in qualche modo, l’Indipendenza dall’indipendenza per una nuova dipendenza, quellanazionale’. Il Paese è infatti indipendente dal giogo coloniale francese dal 1960, l’delle indipendenze per 14 Paesi dell’Africa subsahariana francese. Si aggiunsero il Congo Belga, la Somalia italiana e laia britannica.