Napoli-Egnatia 4-0 Ottimo test disputato dalla squadra di Conte a Castel di Sangro

(Di domenica 28 luglio 2024) Primodelnel ritiro didi. Dopo le prime due amichevoli disputate a Dimaro ladiscende in campo allo Stadio Patini contro gli albanesi dell’. Prima amichevole internazionale di questa stagione per laazzurra, in attesa delle gare contro Brest e Girona. Nelneanche in panchina, ancora una volta per Victor Osimhen, così come accaduto nelle precedenti amichevoli. Out anche Gianluca Gaetano, mentre presenti Leonardo Spinazzola, in campo dal primo minuto, e Jens Cajuste, che partepanchina dopo aver recuperato da un affaticamento muscolare.