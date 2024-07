L’uva passa è il nostro alleato La scorta di magnesio anti caldo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Ciro Vestita La caratteristica di questa estate africana non è tanto iltorrido quanto l’eccessiva umidità tipica di un clima ormai impazzito. L’umidità è lesiva per ilorganismo: si suda troppo, ci si disidrata, il tutto accompagnato da un senso di spossatezza e malessere. Una situazione pericolosa soprattutto per gli anziani in quanto con l’eccessiva sudorazione vengono persi minerali importquali il sodio, ile il potassio. Urge quindi bere molto e soprattutto integrare i minerali persi surante la giornata. Gli integratori naturali sono soprattutto il succo di pomodoro e i centrifugati di limone e carote ma il più robusto ed energizzante integratore naturale è una “chicca“ insospettabile, onnipresente in Toscana:. E’ una vera bomba nutrizionale capace di dare energia anche ai robot.