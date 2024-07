LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Errigo e Volpi avanzano agli ottavi attesa per Favaretto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40 Scatenata Ranvier che è avanti 13-2. 11.39 10-0 di Huang contro Elsharkawy. 11.38 Dominante prima frazione di Ranvier che a 42? dal termine è avanti 10-2. 11.37 Per il momento senza storia anche gli altri assalti: Huang è avanti 7-0 mentre Chan conduce 7-3. 11.35 Ottima partenza di Ranvier che si porta velocemente avanti 5-1. 11.33 Iniziati gli assalti! 11.31 Questi i prossimi quattro assalti. Attenzione rivolta in particolare sulla sfida tra Ranvier ed Esteban, incontro in rotta di collisione con Martina. USA SCRUGGS L – SGP BERTHIER A FRA RANVIER P – CIV ESTEBAN MI JPN AZUMA S – HKG CHAN NSD CHN HUANG Q – EGY ELSHARKAWY Y 11.