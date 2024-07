LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | iniziano gli ottavi di finale nei -52 kg femminili fuori Uta Abe!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.19 Inizia l’ultimo incontro dei sedicesimi maschili tra l’angolano Pedro e il turkmeno Rahimov. 11.17 Waza-ari nelper il brasiliano Lima sull’uzbeko Nurilayev che si qualifica per glinei -66 kg maschili. 11.15 Ora vedremo in azione la tedesca Ballhaus e l’emiratina Bishrelt, nel frattempo il pubblico incita una Uta Abe sotto shock. 11.14 Adesso si aprono scenari imprevedibili nella parte alta del tabellone dei -52 kg. 11.13 CLAMOROSOOO! IPPON KELDIYIROVA!UTA ABE! 11.11 Già iniziati glicon una sfida d’altissimollo. Si affrontano l’uzbeka Keldiyirova e la giapponese Uta Abe. 11.10 Ippon per l’ucraino Iadov, due incontri al termine dei sedicesimi nei -66 kg maschili. 11.08 Ecco la composizione deglididei -52 kg