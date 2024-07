LIVE Italia-Repubblica Domenicana 0-0 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | inizia il sogno olimpico di Egonu e compagne!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Il primo punto azzurro alledi2024 lo mette giù Sylla. 0-2 Errore in attacco di, inizio contratto per le nostre. 0-1 Si parte con una slash messa giù da Brayelin Martinez. 08:59 L’risponde con: Orro,, Sylla, Bosetti, Danesi, Fahr e De Gennaro. 08:57 Lascende in campo con: Marte, Arias, Pena, Brayelin Martinez, Jineiry Martinez, Gonzalez Lopez, e Brenda Castillo. 08:55 Si è conclusa la fase di riscaldamento ufficiale, si passa agli inni nazionali! 08:54 Per lapeserà l’assenza di Lisvel Eve, squalificata per una positività ad un controllo anti-doping.