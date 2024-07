L’invasione dei tifosi Cori striscioni e sorrisi Duemila rossoblù sognano in Val Pusteria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) VALLES (Bolzano) Ci sono gli, ida stadio, una distesa di magliette. Ci fosse pure un portico, sembrerebbe di stare a Bologna. Invece lo Jochtal, con la sua sagomona verde, ci ricorda che siamo a Valles. Ma, in fondo, è un dettaglio: perché qui, a 1.373 metri d’altitudine, è salito il popolo della Champions e si respira un clima di casa, di grande festa.persone che dalla mattina colorano questo angolo della Val. Contro il Brixen erano mille e cinquecento, segno di una febbre che lievita, giorno dopo giorno. L’attesa di ricominciare la stagione è forte, perché forti sono ancora le emozioni di maggio. E allora persino l’amichevole contro il Caldiero Terme, squadra veronese neopromossa in Lega Pro, diventa un appuntamento imperdibile per il popolo