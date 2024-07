Il super villain Dottor Destino avrà il volto di Robert Downey jr!

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 28 luglio 2024)jr finalmente ritorna nell’MCU, ma non come Tony Stark: l’attore sarà il! Dopo una serie di presentazioni già di per sè importanti, il panel Marvel Studios si è letteralmente infiammato durante panel dedicato ai due nuovi Avengers movie, ed in particolare con l’evento che offre il titolo a questo nostro aggiornamento. Ma andiamo con ordine. La prima importante notizia, già nell’aria da tempo, riguarda il ritorno dei fratelli Russo (Joe ed Anthony) come registi dei due prossimi film evento. Durante il panel è stata confermata la completa rimozione delKang dal franchise (i motivi oramai sono più che noti) con la rivelazione dei titoli dei due prossimi Avengers movie, ossia “Avengers: Doomsday” e “Avengers: Secret Wars“.