Il Mudec sbarca a San Siro per un murale

(Di domenica 28 luglio 2024) Il Comune cerca operatori economici per realizzare un progetto di welfare culturale. L’avviso pubblico resterà aperto fino al 26 agosto. Parliamo del progetto “chiama SanOutdoor”, il Museo delle Culture si pone come obiettivo il coinvolgimento di un target specifico di giovani residenti nel quartiere San, una realtà profondamente multiculturale, multietnica e composta da famiglie appartenenti a tutti i ceti sociali. A partire dall’estate 2024 ragazzi e ragazze dei doposcuola del quartiere saranno ospiti del Museo, accompagnati alla scoperta delle collezioni e della futura nuova mostra “Travelogue – Viaggi, diaspore, migrazioni” e coinvolti in azioni di arte pubblica che troveranno sede nelle strade del loro quartiere. L’esito dei laboratori creativi porterà alla realizzazione di un’operasu una delle facciate Aler di via Paravia.