Gerry Cardinale se te lo fossi dimenticato il Milan è arrivato secondo…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 28 luglio 2024) L’avvocato Emiliano Nitti, esperto di diritto sportivo e opinionista di Telelombardia manda un messaggio al Ceo delProvo a fare un breve elenco, sicuramente incompleto del perché sarà difficile per ilripetersi e ancor più difficile migliorarsi: – 7 derby 7 persi consecutivamente, mai successo nella storia gloriosa del AC– ?2 derby in semifinale di Champions, persi senza giocare, mai successo prima – ?seconda stella consegnata senza giocare in casa nostra, mai successo prima – ?69 gol subiti, non ho certezze ma non penso sia mai successo prima – ?partecipazione a 4 competizioni, mai rischiato di vincere, mai andati in finale, chiuso mediamente a 20 punti dalla prima – ?sconfitta in coppa contro la Roma, senza praticamente giocare, ne all’andata ne al ritorno: – ?assenza di un Direttore sportivo qualificato , mai successo prima! – ?assenza di persone ...