F1 gara GP Belgio oggi in tv | orari programma e come seguirla in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) La F1 è pronta a disputare il Gran Premio del, quattordicesimo appuntamento del mondiale 2024. Il Circus conclude la prima parte di stagione al circuito di Spa-Francorchamps, prima di fermarsi per tre settimane in occasione della sosta estiva. Il palcoscenico belga è tappa fissa per la categoria, che ha corso qui per la prima volta nel lontano 1950. Il suggestivo tracciato, che culmina con l’Eau-Rouge, è diventato una pietra miliare per la Formula 1, ospitando pagine storiche quanto tragiche della categoria. VAI ALLATESTUALE LA REPLICA IN CHIARO DELLAIn occasione dell’edizione 2024, sarà Charles Leclerc a scattare dalla pole position alle 15:00. Il monegasco, che qui ha conquistato la sua prima vittoria in F1, cercherà di tornare sul gradino più alto domani. Al suo fianco, scatterà la Red Bull di Sergio Perez.