Dall’emigrazione al gemellaggio

(Di domenica 28 luglio 2024) Sono state giornate di festa grande, a Monghidoro, per l’accoglienza di una delegazione di 70 persone di Rebecq, città belga gemellata con quella del nostro Appennino. Tante iniziative, incontri, visite guidate, eventi culturali, in un programma coordinato dai volontari dell’Associazione delcapitanati dalla presidente Elena Ferretti. La storia di questoè cominciata nel secolo scorso: 78 anni fa un gruppo di 100 monghidoresi arrivò in Belgio, a seguito del Protocollo Italo-Belga del 1946 che prevedeva l’emigrazione di 50.000 italiani da impiegare nelle miniere di carbone. I monghidoresi arrivarono a Quenast, piccolo paese vicino a Rebecq, dove vi erano delle cave di porfido. Altri li seguirono negli anni Cinquanta.