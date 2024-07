Conte conferma Natan Juan Jesus in bilico | le decisioni del tecnico del Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 28 luglio 2024) Antoniovaluta la difesa delconvinto ile resta,potrebbe partire. Le ultime dal ritiro azzurro.convince: il brasiliano resta alAntonio, ha preso una decisione importante riguardo il futuro di. Il difensore brasiliano, arrivato per sostituire Kim, sembrava destinato a lasciare il club dopo prestazioni deludenti. Tuttavia, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la situazione è cambiata:lavora sodo sotto lo sguardo attentissimo di unche ne ha già apprezzato l’attitudine e i risultati in Trentino, e continua a farlo anche in Abruzzo. Le qualità mostrate dadurante gli allenamenti, prima in Trentino e ora in Abruzzo, hanno convintorlo per la prossima stagione, nonostante le difficoltà iniziali.