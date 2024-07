Brescia dopo il pari col Lumezzane continuano preparazione sul campo e trattative sul mercato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024)– Il pareggio nel derby con ilha rappresentato un momento di particolare importanza nel precampionato del. La squadra di Maran,avere spinto a fondo sull’acceleratore per due settimane, adesso si concederà due giorni di riposo e si ritroverà a Torbole martedì 30 per riprendere la sua. Il tecnico biancazzurro, che si è detto soddisfatto dell’intensità del lavoro sin qui portato avanti, spera di poter recuperare definitivamente tutti gli acciaccati del momento, così da poter procedere (finalmente) a ranghi compatti. Nello stesso tempo, però, mister Maran attende qualche novità dal, che dovrebbe mettere a sua disposizione in tempi brevi per lo meno un difensore centrale e un attaccante in più.