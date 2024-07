Boxe senza dignità e vergogna | Aziz Abbes Mouhiidine derubato alle Olimpiadi così non ha più senso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Era il favorito n.1 per l’oro, nonché una delle punte di diamante dell’intera spedizione italianadi Parigi 2024. Eppure, probabilmente, c’era già chi aveva deciso che a vincere sarebbe dovuto essere qualcun altro: cosa puoi farci in questi casi? Accettare e scappare appena possibile, provando a dimostrare il proprio valore tra i professionisti. I Giochi disono già finiti. Il bi-campione d’Europa si è arreso con un irreale verdetto non unanime per 4-1 all’uzbeco Lbek Mullojonov: 28-29, 30-27, 27-30, 28-29, 27-30. È giusto che sappiate nomi e cognomi dei giudici: Sid Ali Mokretari (Algeria), Chia Chan (Cina Taipei, unico ad aver attribuito la vittoria ad), Susann Kopke (Germania), Nelka Thampu (Sri Lanka) e Cem Dunar (Olanda). I FATTI Il primo round è stato oggettivamente quello più equilibrato del match.