Anche se è un assassino | padre di Turetta la furia di crosetto per le intercettazioni sui giornali | Guarda

(Di domenica 28 luglio 2024) Dopo FilippoilNicola si trova suo malgrado al centro della bufera mediatica. Il genitore dell'di Giulia Cecchettin è stato infatti intercettato in carcere mentre stava parlando proprio con il figlio. "Hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza. Non sei un terrorista. Devi farti forza. Non sei l'unico. Ci sono stati parecchi altri. Però ti devi laureare". Frasi che hanno subito scatenato un polverone mediatico tanto da indurre lo stesso Nicola a scusarsi per ciò che ha detto. Ma come mai quellesono finite sui? Il ministro della Difesa Guido, con un post su X, ha voluto commentare la vicenda. E ha colto l'occasione per criticare chi ha scelto di pubblicare quelle frasi.