Abbes Mouhiidine rabbia e rimpianti a Parigi prima del professionismo

(Di domenica 28 luglio 2024) Non l’ha mai nascosto. E non sarà una delusione come quella di oggi probabilmente a fargli cambiare idea:si sente pronto per il salto nella boxe professionistica ed è quello che intende fare, come annunciatodell’avventura olimpica. Quella di2024 però resta una ferita, soprattutto per come è maturata. Di fronte all’esordio c’era un avversario ostico come Lazizbek Muullojonov. L’uzbeko, 25enne mancino, sa boxare e il primo round è equilibrato, anche perché una ferita al sopracciglio (probabilmente per un colpo accidentale) condiziona inizialmente. Poi il pugile azzurro prende le misure: nel secondo round si mette bene in evidenza e anche nel terzo sembra essere lui a prevalere. Eppure, quattro pugili su cinque danno ragione all’uzbeko, scatenando ladella Federazione pugilistica italiana.