Venti detenuti provocano un blackout e si barricano nelle celle al carcere di Prato

(Di sabato 27 luglio 2024)– È allarme sicurezza aldi, teatro venerdì 26 luglio di gravi disordini, come segnala il sindacato Fp Cgil. “Un gruppo di circadella prima sezione ha messo in atto un tentativo di rivolta – dice Giulio Riccio – I, per motivi ancora da accertare, hanno divelto i neon della sezione, lasciando al buio il reparto. Hanno poi usato le brande di ferro per barricarsi, impedendo l’intervento degli agenti di polizia penitenziaria. La protesta è rientrata intorno alle 2 di questa notte, dopo una lunga trattativa di mediazione”. “La funzione pubblica Cgil – spiega Riccio, nel portare solidarietà al personale dipendente del– aveva già segnalato agli organi competenti la necessità di allontanare dall’istituto alcuni dei protagonisti della vicenda, ma senza esito”.