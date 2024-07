Tartarughe Caretta Caretta trovati sei nidi fra Massa e Forte dei Marmi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 27 luglio 2024)– Sono già 6 inella zona fradeinel 2024. Il mare si sta scaldando spingendo lea cercare spiagge sempre più a nord dove poterficare. Dal primo scoperto anell’estate del 2022, il numero è andato via via crescendo e quest’anno il record è già stato superato: prima della fine del mese di luglio sono stati già scoperti 6nella costa nord apuoversiliese: uno adei, uno a Montignoso e ben 4 a Poveromo di. L’ultimo proprio nella notte fra ieri (26 luglio) e oggi al Bagno Romanina. Tutti individuati grazie all’ottimo lavoro dei volontari del WwfCarrara, controllati e messi in sicurezza con il supporto degli esperti di Arpat e del Museo di storia naturale dell’università di Pisa, oltre ai volontari di Life Turtlenest.