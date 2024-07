Suoni e luci psichedeliche È l’ora dei Floyd Machine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) CASTROCARO Secondo e ultimo appuntamento con Castrocaro Music Vibes questa sera nell’area della pista di pattinaggio della città termale. Archiviato l’attesissimo Underground, evento promosso dai dj del Popclub e dedicato alla dance music, tocca ora aie alla tappa del Pinkshow tour 2024, percorso che celebra i 25 anni della band tributo al celebre quartetto londinese. Il gruppo, formato nel 1999 per un solo concerto per amici e conoscenti, riscosse un tale successo da indurre i protagonisti a riproporlo in altre serate da tutto esaurito. Da qui la scelta di dar vita a un progetto strutturato allo scopo di divertire il pubblico facendo rivivere le atmosfere e le suggestioni dello stile ‘iano’.