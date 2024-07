SNAI – Formula 1 | in quota Norris e Piastri si punta al trono di Max Verstappen

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 27 luglio 2024) Quote dellaper la1 vedono inche ‘doppia’. Anchealdi Max. La stagione di1 sta attraversando una fase decisiva, soprattutto per il campione del mondo in carica, Max. Dopo un periodo senza vittorie nelle ultime tre gare – Austria, Gran Bretagna e Ungheria – e un rapporto sempre più teso con la sua scuderia, la Red Bull, le quotemostrano un cambiamento significativo per il prossimo Gran Premio del Belgio. Max(Foto Ansa) notizie.comPer la prima volta da molto tempo a questa parte,non è il favorito alla vittoria. Al suo posto si posiziona Landocon unadi 2,00 seguito dall’olandese a 4,00. Anche l’australiano Oscardella McLaren si fa avanti con unadi 5,00 dopo la sua recente vittoria in Ungheria.