Sei stata una grande Lutto atroce la famosa morta dopo un intervento d’urgenza

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) Influencerunchirurgicoa causa di una gravidanza extrauterina. La 34enne èsottoposta a unchirurgico questa settimana, anche se non ha confermato sui social media la natura della procedura. Ha però chiesto ai suoi 70.000 fan di Instagram di “pregare per la mia guarigione” in uno dei suoi toccanti post finali sui social media. Non èresa nota la causa ufficiale della morte, ma gli amici hanno parlato della gravidanza extrauterina di Taina. La star dei social media lascia un marito e una figlia di cinque anni. I fan hanno reso omaggio a Taina e hanno offerto i loro pensieri al marito. “Il tuo cuore non era nei numeri, ma nella dedizione! Siamo stati testimoni di quell’amore e dedizione! Sei venuto in questo mondo per fare la differenza, Tai! E l’hai fatto! Ti ricorderemo come una benedizione!”, si legge sui social.