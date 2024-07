Rugby a 7 Fiji favorite per il tris alle Olimpiadi Ma attenzione alla Francia di Dupont!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Si conclude oggi il torneo maschile dia sette a Parigi 2024 e nella serata verrà assegnata la medaglia d’oro. Sono quattro le formazioni rimaste in corsa, con le semifinali in programma nel pomeriggio di oggi, mentre le finali per il bronzo e per l’oro si giocheranno19.00 e19.45. Ecco chi scenderà in campo e chi è, forse, favorito per la vittoria finale. Si inizia15.30 con Sudafrica-. Le due formazioni hanno faticato tantissimo nella fase a gironi, rischiando l’eliminazione, con il Sudafrica che ha chiuso con una vittoria e due ko, mentre laha perso un match, pareggiato con gli USA e rischiato grosso contro l’Uruguay. Ma nei quarti di finale entrambe hanno ribaltato i pronostici, eliminando due formazioni chevigilia erano accreditate di una medaglia, cioè Nuova Zelanda e Argentina. La semifinale, dunque, promette grande equilibrio.