Ragaini domani in vasca Tutti a bordo di un autobus da Castelplanio a Parigi | Il sogno è arrivare in finale

(Di sabato 27 luglio 2024) Alessandrosi allena acon l’Italnuoto, aspettando il suo momento: è partito per Roma martedì scorso, da mercoledì è nella capitale francese a preparare le sue gare. Cominceràmattina alle 11 con le qualificazioni dei 200 stile libero. Se la gara andrà come deve, dopo le 20.40 disputerà le semifinali, con ildi approdare in, lunedì. Il giovane nuotatore ditesserato per Team Marche e Carabinieri non si perde d’animo, nell’Olimpo del nuoto e dello sport mondiale: testa bassa, una bracciata dopo l’altra, cercando di ripetere l’exploit degli ultimi campionati Italiani, dove ha conquistato il titolo tricolore nei 200 stile libero, la sua specialità, quella in cui gareggerà anche martedì prossimo in staffetta.