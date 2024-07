Qualifiche GP Belgio | Verstappen super ma la pole è di Leclerc

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 27 luglio 2024) Nelledel GP delMaxè stato semplicemente imprendibile, ma domani dalla prima casella scatterà il pilota della Ferrari Charlescomplice la penalità di 10 posizioni in griglia all’olandese per l’utilizzo del quinto motorethriller quelle vissute oggi sul circuito di Spa-Francorchamps per il GP del. Maxha dimostrato ancora una volta la sua supremazia, registrando un impressionante tempo di 1’53?169 su pista bagnata. Tuttavia, nonostante il miglior tempo,partirà dall’undicesima posizione a causa di una penalità di 10 posizioni per aver utilizzato il quinto motore della stagione.Laposition è stata conquistata da Charlescon la sua Ferrari, segnando un ritorno in grande stile.ha sorpreso tutti con un giro perfetto, ottenendo la sua 25esimain carriera.