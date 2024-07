Pedone di 48 anni investito da un’auto a Monte San Savino

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 27 luglio 2024) Alle ore 01:43 di questa notte, il servizio di emergenza sanitaria 118 della ASL TSE è stato attivato per un incidente stradale avvenuto in località Poggio Fabbrelli, nel Comune diSan. Unè statoda. Sul posto sono intervenuti prontamente un’ambulanza infermieristica proveniente daSane le forze dell’ordine per prestare soccorso e gestire la situazione. L’uomo coinvolto, di 48, è stato trasportato in codice 2 all’Ospedale San Donato di Arezzo, dove è attualmente in cura. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto. L'articolodi 48daSanproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.