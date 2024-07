Parigi 2024 ciclismo cronometro maschile | super argento per Ganna domina Evenepoel

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Arriva la prima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di: la guadagna Filippo, che ha conquistato l’nella prova aindividuale. Il piemontese ha sfoderato una parte finale di tracciato clamorosa, recuperando moltissimo quando sembrava quasi fuori dai giochi per il podio. A trionfare è un perfetto Remco: il campione del mondo in carica, partito per ultimo, hato lungo i 32,4 km del tracciato, reso insidioso dalla pioggia e dall’asfalto bagnato, e si laurea dunque campione olimpico. Il belga ha fatto segnare il miglior tempo in tutti gli intermedi, chiudendo con il crono di 36:12.16, meglio didi 14.92 secondi. Medaglia di bronzo per l’altro belga, Wout Van Aert, che si è inserito a sorpresa grazie ad una prestazione maiuscola. Il belga della Visma ha estromesso dal podio per soli 2.