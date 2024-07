Pallanuoto Sandro Campagna prima dell’esordio alle Olimpiadi | Siamo pronti Vogliamo una medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) L’Italia della, vice campione del mondo a Doha e bronzo europeo a Zagabria 2024, è pronta per dare il via al proprio cammino ai Giochi Olimpici di Parigi. La formazione guidata dal commissario tecnico, infatti, esordirà domaniore 15:00 all’Aquatics Centre contro gli Stati Uniti nella gara che aprirà i battenti del Girone A. Quali sono gli scenari per la nostra compagine? Il Settebello non avrà vita semplice, né per quanto riguarda il proprio match d’esordio, né per il raggruppamento nel suo complesso. Oltre a Italia e USA, infatti, sono ai nastri di partenza la Croazia campione mondiale a Doha 2024, la Greciad’argentodi Tokyo 2020, il Montenegro e la Romania.