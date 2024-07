LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Martinenghi insegue la finale 4×100 sl per la medaglia Si riparte alle 20 30

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00. L’appuntamento è per oggi20.30 con la prima sessione di semifinali e finali. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 12.57: Mattinata in chiaroscuro per l’Italia che ha conquistato le finali nelle duestile libero. Ottima la prova delle azzurre, al limite quella degli azzurri in una gara che comunque non ha mostrato i veri valori in acqua. Bene, in semicon il quarto tempo nei 100 rana e anche Viberti, coin il 15mo tempo ma senza migliorarsi. Eliminazione per Lamberti e De Tullio nei 400 stile e er Cocconcelli nei 100 farfalla, gara in cui è stata squalificata Viola Scotto di Carlo per tocco irregolare al traguardo. E’ in atto un ricorso 12.55: Queste le Nazionali finaliste dellamaschile: Cina, Australia, Gbr, Usa, Canada, Italia, Ungheria e Germania 12.