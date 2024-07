La costante e insopprimibile ricerca di senso nella poetica di Jon Fosse

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 luglio 2024) "Così sai che esiste / l’incomprensibile”, “allora al contrario siamo presenti / nelle belle oscurità della pioggia /luce nera della pioggia”. Jonha nell’orecchio Dio, quello di Niccolò Cusano, che esiste nel mistero, oltre la coltre di nebbia, in questa caligo, nebula, tenebra seu ignorantia, dove ilsi conquista per via negativa. Cusano, filosofo della prospettiva, è anche l’epistemologo della conoscenza congetturale, mentrene diventa il poeta.raccolta antologica delle sue poesie, Ascolterò gli angeli arrivare (Crocetti, 2024), i riferimenti espliciti sono altri, Derrida su tutti, come viene segnalatoprefazione.