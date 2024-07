Inter e Milan attacco da completare Gudmundsson e Fullkrug nel mirino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) L’dinon è ancora al completo. Entrambe leesi sono infatti sulle tracce di nuovi profili, con caratteristiche molto differenti tra loro. I rossoneri hanno trovato in Morata il centravanti in grado di raccogliere l’eredità di Giroud, ma sono da tempo sulle tracce di Niclascome vice dello spagnolo. Il Borussia Dortmund chiede 15 milioni di euro per il trentunenne attaccante, che agli Europei ha confermato le doti di realizzatore. Ovviamente resta più che mai viva anche l’intenzione di rafforzare il centrocampo con l’arrivo di Youssouf Fofana, 25 anni. Sul piatto per il giocatore un quadriennale a 3 milioni di euro a stagione, si sta ora lavorando col Monaco sulla base di 14 milioni per il cartellino più una serie di bonus per far crescere il valore totale dell’operazione.