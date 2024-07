Forse Marocco-Argentina a Parigi 2024 è stata un esperimento sociale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 luglio 2024) Dovevano ancora iniziare le Olimpiadi e già gli organizzatori mangiarane avevano inanellato una serie di cappelle epiche. In attesa di capire se il boicottaggio ai treni francesi di ieri sia stato fatto dai russi, dalla Le Pen o da Trump, annoto nel mio taccuino bagnato di birra che ha ragione Michel Platini. Lo ammetto, e non è l’alcol a farmi parlare, ma per una volta il rotondo ex presidente dell’Uefa ha ragione: il calcio non è uno sport olimpico, cosa stracazzo ce ne frega di vedere altre inutili partite pure quando ci si appassiona e si diventa massimi esperti di tiro con l’arco, dressage, badminton, judo e sollevamento pesi, tutta roba che vista durante l’anno ci farebbe l’effetto stordente di un liquore all’anice bevuto nudo in balcone con trentacinque gradi, mentre ai Giochi sono più rinvigorenti di una pinta di bionda.