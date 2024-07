Finto talent scout adescava modelle | Giriamo una scena di stupro Arrestato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) Un set che si trasforma in un incubo, con la scusa di girare una campagna contro gli abusi. È stata una modella e influencer di origini cagliaritane, oggi 35enne, a far scattare l’inchiesta. Agli arresti il titolare della MIA Models Italian Academy di Corneliano d’Alba, in provincia di Cuneo. Il fotografo, 46enne, è dal 26 luglio in carcere a Torino, accusato di violenza sessuale da cinque ragazze. Un suo collaboratore, 36enne di Bra, è agli arresti domiciliari.Leggi anche: “unadi”, poi l’orrore:un uomo, il racconto atroce della ragazza Il racconto di una delle vittime La modella che ha presentato la prima denuncia racconta di essere stata molestata in un casale della campagna cuneese, dove si era recata per un servizio fotografico.