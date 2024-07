Essere senza voce Perché in materia di scuola non si ascoltano mai le ragioni le istanze le perplessità di chi vi lavora? Lettera

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 27 luglio 2024) Inviata da Ilaria Rizzini - Benché la decisione di scrivere queste righe sia scaturita dalle vicissitudini che hanno coinvolto l’IIS “Taramelli Foscolo” di Pavia nel corso dell’a.s. 2023/2024, la mia riflessione non si incentra sul destino di due licei di una piccola città lombarda: le micro-storie locali poco importano a chi non ne sia direttamente coinvolto, e la serie degli aneddoti inerenti alle disfunzioni dellaitaliana, se inanellati, sarebbe talmente lunga e drammatica da far risultare le vicende pavesi del tutto irrilevanti. L'articolo, indi, non simai le, le, ledi chi vi